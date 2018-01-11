Златан Ибрагимович хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Автор: Никита Пронин 0

Златан Ибрагимович

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует уйти из команды. Сообщается, что это связано с недостатком игрового времени.

Златан Ибрагимович намерен в скором времени разорвать контракт с «МЮ». Напомним, что у шведа есть предложения из Китая и МЛС. Также сообщается, что клуб не намерен отпускать игрока, как свободного агента.

В текущем сезоне Златан восстановился от травмы, но в основной состав команды не проходит. Игрок провел 5 матчей, где в среднем получал 21 минуту игрового времени. Голевыми действиями шведский нападающий отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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