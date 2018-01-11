Карло Анчелотти может возглавить «Арсенал»

Автор: Никита Пронин 0

Анчелотти

Руководство «Арсенала» ищет замену Арсену Венгеру. Главным кандидатом называют Карло Анчелотти.

Руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с главным тренером команды Арсеном Венгером. Новым тренером «канониров» руководство называет Карло Анчелотти. Сообщается, что зарплата итальянца будет равна 10 миллионам евро плюс бонусы.

Анчелотти работал в текущем сезоне с «Баварией», но был уволен. У итальянца также есть опыт работы в Англии: Карло работал с «Челси» в период с 2009 по 2011 года.

Фото: Global Look Press
Источник: corrieredellosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арсен Венгер

Арсен Венгер: «Рано говорить о возвращении в четверку»

Арсенал

Месут Озил и Алексис Санчес не покинут «Арсенал» зимой

Алекс Ивоби

«Арсенал» оштрафует Алекса Ивоби на половину месячной зарплаты за вечеринку

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 