Карло Анчелотти может возглавить «Арсенал»

Руководство «Арсенала» ищет замену Арсену Венгеру. Главным кандидатом называют Карло Анчелотти.

Руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с главным тренером команды Арсеном Венгером. Новым тренером «канониров» руководство называет Карло Анчелотти. Сообщается, что зарплата итальянца будет равна 10 миллионам евро плюс бонусы.

Анчелотти работал в текущем сезоне с «Баварией», но был уволен. У итальянца также есть опыт работы в Англии: Карло работал с «Челси» в период с 2009 по 2011 года.

Фото: Global Look Press

Источник: corrieredellosport