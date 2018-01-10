Аяз Гулиев перешел из «Спартака» в «Ростов»

ФК «Спартак-Москва» и ФК «Ростов» согласовали условия аренды Аяза Гулиева. Арендное соглашение 21-летнего футболиста с ростовчанами будет действовать до 31 мая 2018 года.

Полузащитник является воспитанником Академии. В 2013 году он начал выступать за молодежную команду, а в 2014-м — за «Спартак-2». Вторую половину сезона-2016/2017 и первую половину нынешнего первенства Аяз провел в аренде, выступая за махачкалинский «Анжи». В сезоне-2017/2018 он сыграл в РФПЛ 11 матчей и забил 1 гол.

Гулиев — вице-чемпион Европы среди юношей до 19 лет (2015) и участник чемпионата мира среди юношей до 17 лет (2013), а также кандидат в молодежную сборную России.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»