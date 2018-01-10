Роберто Манчини может возглавить сборную Австралии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини думает не только о чемпионате России. Он заинтересован в работе со сборной Австралии.

Итальянский специалист, а также аргентинский тренер Марсело Бьелса выразили свое желание поработать с командой на грядущем ЧМ-2018.

«У Манчини действующий контракт с «Зенитом», но он никогда не работал со сборной, и лучше старта, чем чемпионат мира, для этого не найти. Он будет серьезным кандидатом на эту должность», – сообщил источник из агентства AFS Sports Management, которое работает с европейскими представителями Манчини.

Помимо Манчини и Бьелсы на вакантный пост главного тренера сборной Австралии также претендуют Луи ван Гал, Луис Филипе Сколари и Свен-Йоран Эрикссон.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»