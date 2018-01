Защитнику «Ноттингем Форест» Эрику Лихаю подарили щенка после дубля «Арсеналу»

Пользователи социальной сети помогли осуществить мечту защитника «Ноттингем Форест» Эрика Лихая. После победы в Кубке Англии над «Арсеналом» (4:2) 29-летний футболист получил щенка.

В том матче игрок оформил дубль, а после признался, что очень хотел сделать хет-трик, потому что его жена на этом условии пообещала ему завести домашнее животное.

Американский защитник попросил своих фанатов в Twitter отправлять его супруге фото с собаками с хештэгом #GetEricADog. После сотен постов Кэтрин Лихай сдалась и подарила мужу щенка. Питомца назвали Канониром.

Wanted to show everyone the newest member of the Lichaj family…. Gunner. Thank you everyone for for pushing @KatPerko in the right direction! #erichasadog pic.twitter.com/SoTKiYiVMR

— Eric Lichaj (@EricLichaj) January 9, 2018