ФСБ опровергла работу жены Аршавина в их организации

Центр общественных связей ФСБ опроверг информацию о том, что жена полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса имеет какое-либо отношение к спецслужбе. Напомним, супруга экс-игрока «Зенита» представлялась майором ФСБ.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — заявил представитель ЦОС ФСБ.

Ранее стало известно, что Алису Аршавину (Казьмину) вместе с детьми и их няней сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Алма-Ата, который был задержан почти на два часа из-за эксцентричного поведения девушки. В пресс-службе авиакомпании отметили, что она отказывалась следовать правилам поведения на борту самолета, пыталась пересадить няню с билетом из эконом- в салон бизнес-класса, а один из ее детей не был пристегнут и не находился в своем кресле в момент, когда аэробус был готов взлететь.

Кроме того, представители «Аэрофлота» сообщили, что жена Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж, а после присылала стюардессе угрозы.

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс