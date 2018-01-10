Вячеслав Караваев может вернуться из Чехии в российский чемпионат

Автор: Юлия Древова 0

Вячеслав Караваев

Агент защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева Алексей Сафонов рассказал о возможном возвращении игрока в Россию. По его словам, на 22-летнего футболиста претендуют сразу три российских клуба.

«Со «Спартаком» были переговоры, но клуб взял Тигиева. А для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты – слишком дорогой игрок.

«Спарта» живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав – игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в «Славию», которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось.

Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию», — отметил Сафонов.

В текущем сезоне российский футболист провел в Высшей лиге Чехии три матча, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Bobsoccer

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Караваев

Защитник «Спарты» Караваев ведет переговоры с клубами РФПЛ

Томаш Росицки

Томаш Росицки завершил карьеру, «СКА-Хабаровск» нашел нового тренера. Главные новости дня

Иранские любители футбола просят ведущую жеребьевки финальной части ЧМ-2018 не одеваться вызывающе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 