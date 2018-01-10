Ромелу Лукаку покинул «Эвертон» из-за предсказаний вуду

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассказал, почему нападающий Ромелу Лукаку отказался подписывать с «ирисками» новый контракт. По словам главы клуба, во всем виноваты предсказания вуду.

«Я потратил два лета, чтобы удержать его. Я постоянно общался с его агентом, с ним, его матерью и семьей, и нам удалось сохранить его на год. Прошлым летом мы предложили более выгодный контракт и перебили все другие предложения, но он не хотел оставаться.

Мы сделали все, чтобы удержать его. Если я скажу, какие условия мы предлагали, то вы просто не поверите. Мы предложили ему более выгодный контракт, чем «Челси», и его агент был готов продлить контракт. Но когда Лукаку находился в комнате для собраний, ему позвонила мама. Она сказала, что совершила паломничество в Африку и ей открылось предсказание вуду о том, что ему нужно уйти в «Челси».

В итоге все мои попытки с треском провалились — мир иногда несправедлив. Думаю, сейчас бы Ромелу стоил бы 135 млн евро, и для нас это — финансовые потери. Проблема заключалась в том, что мысленно он нас уже покинул», — заявил Мошири. По окончании сезона-2016/17 нападающий сборной Бельгии подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Лукаку провел за «дьяволов» 31 матч и отметился 16 голами.

Напомним, религия вуду приобрела широкую популярность в современной массовой культуре, в особенности благодаря теме зомби, магических кукол и черной магии.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian