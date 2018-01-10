Андре Гомеш хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш хочет перейти в другой клуб. Игрок лично попросил главного тренера отпустить его.

Андре Гомеш лично попросил главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде отпустить его в текущее трансферное окно. Игрок готов покинуть команду на полноценной основе или уйти в аренду.

Такое решение Гомеша связано с недостатком игровой практики.

Гомеш перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2016 году. В текущем сезоне футболист всего 9 раз появился на поле в Ла Лиге, из которых всего два раза в стартовом составе. Результативными действиями португалец не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es