Полузащитник «Славена» Кристиан Бистрович проходит медосмотр для ЦСКА

Опорный полузащитник футбольного клуба «Славен» совсем скоро присоединится к московскому ЦСКА. Футболист проходит медицинский осмотр.

Игрок хорватского «Славена» Кристиан Бистрович в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. На данный момент полузащитник находится в Германии, где проходит медосмотр. Сумма трансфера составит 250-300 тысяч евро, а в случае будущей продажи «армейцы» должны будут отдать определенный процент «Славену».

В текущем сезоне Бистрович провел 12 матчей, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Klikaj.hr