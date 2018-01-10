Полузащитник «Славена» Кристиан Бистрович проходит медосмотр для ЦСКА

Автор: Никита Пронин 0

Кристиан Бистрович

Опорный полузащитник футбольного клуба «Славен» совсем скоро присоединится к московскому ЦСКА. Футболист проходит медицинский осмотр.

Игрок хорватского «Славена» Кристиан Бистрович в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. На данный момент полузащитник находится в Германии, где проходит медосмотр. Сумма трансфера составит 250-300 тысяч евро, а в случае будущей продажи «армейцы» должны будут отдать определенный процент «Славену».

В текущем сезоне Бистрович провел 12 матчей, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Klikaj.hr

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