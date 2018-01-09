Мориц Бауэр стал игроком «Сток Сити»

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Сток Сити». Английский клуб подписал с 25-летним австрийцем контракт на 4,5 года.

«Мы следили за Бауэром, и его хотел видеть в команде наш тренер Марк Хьюз. Мориц прибыл в Англию на прошлой неделе, чтобы пройти медобследование и обсудить условия, и нам удалось заключить сделку. Это уважаемый игрок, который в прошлом году смог пробиться во взрослую сборную Австрии. Он добавит нам вариативности в обороне», — рассказал исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.

Сумма трансфера не разглашается, но по информации зарубежных СМИ, казанцы получили за футболиста от 6 до 8 млн евро.

В текущем сезоне Бауэр провел в РФПЛ 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный Twitter ФК «Сток Сити»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Поль Погба

«Екатеринбург Арена» готова к эксплуатации, «Спартак» интересуется защитником «Сантоса», у Поля Погба самая большая зарплата в АПЛ. Главные новости дня

Кристиан Бентеке

Кристиан Бентеке может оказаться в российском клубе уже зимой

Федор Смолов

Игорь Шалимов: «Мой прогноз – Смолов уйдет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 