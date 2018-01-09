Мориц Бауэр стал игроком «Сток Сити»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Сток Сити». Английский клуб подписал с 25-летним австрийцем контракт на 4,5 года.

«Мы следили за Бауэром, и его хотел видеть в команде наш тренер Марк Хьюз. Мориц прибыл в Англию на прошлой неделе, чтобы пройти медобследование и обсудить условия, и нам удалось заключить сделку. Это уважаемый игрок, который в прошлом году смог пробиться во взрослую сборную Австрии. Он добавит нам вариативности в обороне», — рассказал исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.

Сумма трансфера не разглашается, но по информации зарубежных СМИ, казанцы получили за футболиста от 6 до 8 млн евро.

В текущем сезоне Бауэр провел в РФПЛ 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный Twitter ФК «Сток Сити»