Сборная России сыграет с командами Австрии и Турции

РФС определился с программой контрольных матчей сборной России в преддверии ЧМ-2018. Соперниками национальной команды станут сборные Австрии и Турции.

Игра сборной России с австрийцами пройдет в Инсбруке 30 мая. Сборная Турции приедет в Москву 5 июня. Время начала матчей и стадионы, на которых они пройдут, будут объявлены позже.

Напомним, что в 2018 году у команды Станислава Черчесова уже запланированы две встречи: 23 марта в московских «Лужниках» с командой Бразилии и 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименной арене со сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС