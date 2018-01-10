Сборная России сыграет с командами Австрии и Турции

Автор: Юлия Древова 0

Сборная России на тренировке

РФС определился с программой контрольных матчей сборной России в преддверии ЧМ-2018. Соперниками национальной команды станут сборные Австрии и Турции. 

Игра сборной России с австрийцами пройдет в Инсбруке 30 мая. Сборная Турции приедет в Москву 5 июня. Время начала матчей и стадионы, на которых они пройдут, будут объявлены позже.

Напомним, что в 2018 году у команды Станислава Черчесова уже запланированы две встречи: 23 марта в московских «Лужниках» с командой Бразилии и 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименной арене со сборной Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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