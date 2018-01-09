«Рособоронэкспорт» заключил с ЦСКА спонсорский контракт

Автор: Юлия Древова 0

Гинер

«Рособоронэкспорт» на год станет спонсором ЦСКА. Согласно условиям подписанного соглашения, клуб получит от компании 14,1 млн рублей.

Договор будет действовать с 1 февраля 2018 года по 28 февраля 2019 года. «Рособоронэкспорт» получит статус «премиум-партнера» армейцев.

Компания занимается экспортом и импортом всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Напомним, что спонсорами ЦСКА на данный момент выступают «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России» и ряд других организаций.

Фото: Global Look Press
Источник: RNS

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