«Рособоронэкспорт» заключил с ЦСКА спонсорский контракт

«Рособоронэкспорт» на год станет спонсором ЦСКА. Согласно условиям подписанного соглашения, клуб получит от компании 14,1 млн рублей.

Договор будет действовать с 1 февраля 2018 года по 28 февраля 2019 года. «Рособоронэкспорт» получит статус «премиум-партнера» армейцев.

Компания занимается экспортом и импортом всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Напомним, что спонсорами ЦСКА на данный момент выступают «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России» и ряд других организаций.

Фото: Global Look Press

Источник: RNS