Владимиру Быстрову сделают новую медаль Евро-2008

УЕФА подтвердил, что изготовит дубликат бронзовой медали Евро-2008 специально для хавбека «Тосно» Владимира Быстрова. Напомним, что у 33-летнего футболиста в прошлом году украли награду.

«Подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008», — поделился Быстров.

«Мы знаем о том, что произошло. Новая медаль уже заказана. Как только ее изготовят, она будет отправлена в Россию. Расходы на эту медаль оплатит УЕФА», — сообщили в пресс-службе.

На чемпионате Европы-2008 полузащитник провел за российскую сборную два матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс