Дмитрий Тарасов женился в третий раз

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Об этом 30-летний футболист сообщил в своем Instagram.

Хавбек опубликовал свадебную фотографию с хештэгами «пишите что хотите», «нам всё равно», «мы счастливы».

💏 #тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jan 9, 2018 at 6:01am PST

Напомним, что брак с Костенко стал для Тарасова третьим. До 2011 года игрок был женат на Оксане Осинкиной, которая родила ему дочь Ангелину. Второй женой Дмитрия стала певица и телеведущая Ольга Бузова. Их семья распалась в 2016 году.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный Instagram Дмитрия Тарасова