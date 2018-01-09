Серегей Еременко присоединился к «Спартаку» на сборах

Хавбек молодежной команды «Базеля» Сергей Еременко пройдет просмотр в московский «Спартак». 18-летний футболист присоединился к красно-белым на сборе в Дубае, который продлится до 22 января.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 150 тыс евро. Полузащитник, имеющий двойное гражданство — России и Финляндии, — начал свою профессиональную карьеру в финском «Яро». С августа 2016 года Еременко выступает в Швейцарии.

Напомним, что Сергей — представитель футбольной династии. Старшие братья Еременко уже выступали в РФПЛ — Алексей за «Сатурн» и «Рубин», а Роман — за тот же казанский клуб и ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС