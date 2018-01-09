Участник ЧМ-2014 в составе сборной Гондураса умер в возрасте 29 лет

Автор: Владимир Шевелев 0

Хуан Карлос Гарсия

Бывший защитник «Уигана» и «Тенерифе» Хуан Карлос Гарсия ушел из жизни в возрасте 29 лет. Причиной смерти футболиста стала лейкемия.

В английский клуб Гарсия перешел в 2013 году, а спустя год был отдан в аренду «Тенерифе». В феврале 2015 года ему был поставлен диагноз лейкемия, и он вернулся из Испании.

Гарсия получил разрешение остаться в Великобритании, чтобы продолжить лечение после того, как в 2016 году закончился его контракт с «Уиганом».

В конце прошлого года защитник, который выступал за сборную Гондураса на чемпионате мира 2014 года, вернулся на родину. Всего за национальную команду он провел 39 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Райан Колклаф

Игрока «Уигана» заменили после дубля, чтобы он успел к родам жены

Игорь Акинфеев

Конец серии Акинфеева, болезнь главного тренера «Севильи». Главные новости дня

Марадона потребовал арестовать дочь, Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы, игрока «Уигана» заменили, чтобы тот не опоздал на рождение ребенка. Главные истории недели

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 