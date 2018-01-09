Участник ЧМ-2014 в составе сборной Гондураса умер в возрасте 29 лет

Бывший защитник «Уигана» и «Тенерифе» Хуан Карлос Гарсия ушел из жизни в возрасте 29 лет. Причиной смерти футболиста стала лейкемия.

В английский клуб Гарсия перешел в 2013 году, а спустя год был отдан в аренду «Тенерифе». В феврале 2015 года ему был поставлен диагноз лейкемия, и он вернулся из Испании.

Гарсия получил разрешение остаться в Великобритании, чтобы продолжить лечение после того, как в 2016 году закончился его контракт с «Уиганом».

В конце прошлого года защитник, который выступал за сборную Гондураса на чемпионате мира 2014 года, вернулся на родину. Всего за национальную команду он провел 39 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»