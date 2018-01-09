«Бернли» усилился полузащитником «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Жорж-Кевин Н’Куду сменил один английский клуб на другой. Футболист подписал контракт с «Бернли».

Н’Куду стал первым новичком «Бернли» во время январского трансферного окна. В составе бордовых 22-летний полузащитник будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18. В «Бернли» французский футболист взял 7-й номер.

В текущем сезоне Жорж-Кевин Н’Куду принял участие всего в 1 матче. Его контракт с «Тоттенхэм Хотспур» действует до лета 2021 года,

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Бернли»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»