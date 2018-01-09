«Бернли» усилился полузащитником «Тоттенхэма»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жорж-Кевин Нкуду

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Жорж-Кевин Н’Куду сменил один английский клуб на другой. Футболист подписал контракт с «Бернли». 

Н’Куду стал первым новичком «Бернли» во время январского трансферного окна. В составе бордовых 22-летний полузащитник будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18. В «Бернли» французский футболист взял 7-й номер.

В текущем сезоне Жорж-Кевин Н’Куду принял участие всего в 1 матче. Его контракт с «Тоттенхэм Хотспур» действует до лета 2021 года,

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Бернли»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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