«Спартак» и «Сантос» во вторник проведут переговоры по Вериссимо

Член совета директоров «Сантоса» Рафаэль Вита рассказал, что клуб завтра будет снова общаться с руководством «Спартака». Цель та же — трансфер защитника Лукаса Вериссимо.

«Переговоры по Вериссимо со «Спартаком» не заблокированы, а приостановлены. Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия.

Во вторник у нас запланирован еще один раунд переговоров. В случае успешного соглашения игрок отправится на медицинское обследование», – сказал Вита.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение москвичей в размере 6 миллионов евро и хочет либо продать Вериссимо за 8 миллионов евро, либо за 7 миллионов и 10% от суммы последующей продажи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»