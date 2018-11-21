Хосеп Гвардиола получил предупреждение от FA

Каталонский специалист на пресс-конференции перед матчем с «МЮ» прокомментировал назначение на матч главного арбитра Энтони Тейлора. Таким образом Гвардиола нарушил правила FA и получил устное предупреждение, поскольку тренерам клубов АПЛ запрещено обсуждать судейские назначения.

Гвардиоле задали вопрос, что он думает о назначении местного арбитра, который родился в южном регионе Манчестера, всего за 6 миль от стадиона «Олд Траффорд». В ответ тренер «Ман Сити» поддержал арбитра и отметил, что верит в его честность.

В ноябре 2016 года Жозе Моуринью оштрафовали на 50 тысяч фунтов за комментарий об арбитре Тейлоре перед матчем с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC