В контракте Маурисио Почеттино с «Тоттенхэмом» нет опции выкупа

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Почеттино

В новом контракте главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино нет опции выкупа. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что между аргентинцем и руководством лондонского клуба есть договоренность об уходе в случае предложения со стороны мадридского «Реала» или французского «ПСЖ». Однако, в «Тоттенхэме» у Почеттино нет устного соглашения с его боссами о переходе в испанскую Примеру.

В конце мая Маурисио подписал со «шпорами» новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

Напомним, 31 мая Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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