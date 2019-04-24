Хосеп Гвардиола: «Я никогда не давал игрокам установку фолить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слова своего коллеги Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец заявил, что «горожане» будут применять тактику мелкого фола.

«Сульшер так сказал? Что мы собираемся фолить на них? Мне это не нравится. Это не свойственно моей команде, абсолютно. Никогда за десять лет тренерской карьеры я не готовил свои команды к такому. Никогда.

Игроки «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» могут лучше рассказать вам об этом. Ни одному игроку я никогда не давал установку фолить во избежание чего-то там, например, контратак.

В футболе иногда подобное случается из-за скоростей и высокого темпа игры. Но меня волнуют не фолы, а множество других вещей, другие способы как победить соперника.

В среду на послематчевой пресс-конференции вы можете вновь спросить его об этом», — заявил Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph