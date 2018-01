Ледяного Криштиану Роналду в Москве высмеяли в Интернете

Ледяная фигура Криштиану Роналду в Москве стала объектом шуток западных СМИ и интернет-пользователей. Скульптуру португальского футболиста установили на Поклонной горе в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи».

Так, британский таблоид The Sun сравнил московскую статую с бюстом Роналду, который установили в аэропорту Мадейры в марте. Тогда из-за огромного количества насмешек и мемов в Сети другому скульптору пришлось переделывать работу своего незадачливого коллеги.

Пользователи Twitter уверены, что ледяной Роналду едва ли напоминает свой оригинал.

«Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа», — пишет The Itch.

«Почему они продолжают это делать с его лицом?» — задается риторическим вопросом Balerion’s Flame.

«Потому что невозможно воссоздать совершенство,» — иронизирует в ответ Janique Reine.

The tributes just keep coming for @Cristiano ❄️ pic.twitter.com/Mhx3WFkmge

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 4, 2018