Марк-Андре тер Стеген установил достижение в Лиге чемпионов

Немецкий голкипер — один из лучших вратарей в Лиге чемпионов по проценту отражения пенальти. В матче 1-го тура против дортмундской «Боруссии» Марк-Андре отбил одиннадцатиметровый в исполнении Марко Ройса.

Таким образом, на счету немца стало 4 отраженных пенальти из 6 в Лиге чемпионов. Вратарь «сине-гранатовых» сравнялся по этому показателю с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым.

У украинца идентичный результат по отражению одиннадцатиметровых (4 пенальти из 6-ти). Отметим, что cтатистические данные Лиги чемпионов ведутся с сезона-2003/04.

Напомним, матч 1-го тура группы F между «Барселоной» и «Боруссией» завершился безголевой ничьей. В другой встречи группы «Славия» в гостях сыграла вничью с «Интером» — 1:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports