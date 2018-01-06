Роберто Фирмино обвиняют в расизме

Форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино могут наказать за расистские высказывания в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (2:1). Защитник «ирисок» Мэйсон Холгейт заявил, что слышал от бразильца оскорбления в свой адрес.

В конце первого тайма Фирмино накричал на темнокожего англичанина. Холгейт сразу сообщил о недопустимых фразах главному арбитру встречи Роберту Мэдли, который внес соответствующие пометки в свой рапорт, но наказывать нападающего «скаузеров» не стал.

После просмотра записи телевизионщики, которые попытались прочитать по губам слова футболиста «Ливерпуля», отметили, что он действительно позволил себе грубость, но без расовой подоплеки.

Наставник «Эвертона» Сэм Эллардайс обратился к футбольным властям Англии с просьбой обратить внимание на данную ситуацию.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror