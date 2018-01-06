Мэр Ливерпуля будет расследовать трансфер Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси»

Автор: Юлия Древова 0

Баркли

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон призвал АПЛ и футбольную Ассоциацию Англии обратить внимание на детали трансфера хавбека «Эвертона» Росса Баркли. Он возмущен тем, что 24-летний футболист перешел в «Челси» фактически за бесценок.

«Переход Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси» за 15 миллионов фунтов после того, как он ни минуты не сыграл в нынешнем сезоне, а его агент сорвал летом трансфер за 35 миллионов, – это плевок в лицо фанатам «Эвертона», которые всегда его преданно поддерживали.

Лукаку и Стоунз, не являющиеся нашими воспитанниками, уходили из «Эвертона», и клуб получил за них большие деньги, а за воспитанника Баркли «Эвертон» получит в лучшем случае 20 миллионов. Он мог подписать новый контракт с клубом и тогда уйти», — написал Андерсон в своем твиттере.

Напомним, «синие» официально объявили о переходе Баркли в пятницу. По информации британских СМИ, сумма сделки составила порядка 17 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источниктвиттер мэра Ливерпуля Джо Андерсона

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