Карлос Тевес снова стал игроком «Боки Хуниорс»

Форвард «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес расторг свой контракт с китайским клубом. 33-летний аргентинец вернулся в «Боку Хуниорс».

Сообщается, что его новое соглашение будет подписано до декабря 2019 года. Футболист уже прибыл в Лос-Кардалес и приступил к тренировкам вместе с командой.

Напомним, что Тевес переехал в Китай из «Боки» год назад, став самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 38 млн евро в год. Аргентинский игрок провел в составе «Шанхая Шэньхуа» 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Clarin