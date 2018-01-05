«Ливерпуль» готов купить Тому Лемара после продажи Филиппе Коутиньо

Автор: Юлия Древова 0

Лемар

«Ливерпуль» начал искать замену хавбеку Филиппе Коутиньо, который близок к тому, чтобы стать игроком «Барселоны». «Красные» нацелились на полузащитника «Монако» Тому Лемара. 

Мерсисайдцы следят за 22-летним французом еще с лета. Его трансфер может обойтись английскому клубу примерно в 113 млн евро. Если сделка не состоится, в качестве альтернативы Лемару «Ливерпуль» рассматривает хавбека «Лестера» Рияда Мареза.

Кроме того, «скаузеры» готовы вложиться во вратаря. Приоритетным вариантом стал голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. Однако 100 млн евро, составляющих сумму его выкупа, могут помешать этому трансферу. Помимо него, в шорт-листе «Ливерпуля» оказались Аллисон из «Ромы» и Джек Батленд из «Сток Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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