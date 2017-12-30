Часть игроков «Арсенала» ждет ухода Алексиса Санчеса из команды

Футболисты «Арсенала» хотят, чтобы нападающий Алексис Санчес покинул команду в зимнее трансферное окно. У 29-летнего чилийца складываются непростые отношения с одноклубниками.

В подтверждение напряженной обстановки в команде источник приводит в пример последний матч «канониров» против «Кристал Пэлас», в котором Санчес отметился дублем. Пятеро игроков, находившихся в тот момент на поле, отказались праздновать с ним первый забитый мяч. Это защитники Лоран Косельни, Эктор Бельерин, Сеад Колашинац, Калум Чамберс, а также хавбек Джек Уилшир.

Когда чилиец забил во второй раз, его партнеры побежали поздравлять Уилшира, который отдал голевую передачу.

Часть игроков «Арсенала» уже выражала свое недовольство нападающим в конце ноября. Им не нравилось его отношение к команде, особенно в те моменты, когда ей что-то не удавалось.

Контракт чилийского футболиста истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей во всех турнирах и отметился восемью голами.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian