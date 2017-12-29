«Спартак» предложит 7 миллионов евро за защитника «Сантоса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Лукас Вериссимо

Чемпионы России в поисках усиления обороны. Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо входит в сферу интересов «Спартака».

Красно-белые уже выходили на связь с руководством бразильского клуба и планируют предложить за 22-летнего футболиста около 7 миллионов евро. В последнее время интерес к Лукасу проявляли «Бенфика», «Сент-Этьен» и «Удинезе», и во всех трех случаях за игрока просили 8 миллионов.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до 2022 года. В 2017-м он провел 59 матчей, забив 1 гол. Лукас играет в центре обороны, его рост — 188 см.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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