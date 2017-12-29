«Зенит» месяц назад интересовался Денисом Черышевым

Автор: Владимир Шевелев 0

Денис Черышев

Тренер Дмитрий Черышев ответил на вопросы о своем сыне Денисе. Черышев-младший- хавбек «Вильярреала».

«Если ему нравится и он получает удовольствие в «Вильярреале», то я рад за него. Единственное, всегда советую не оставаться в зоне комфорта. Тогда ты опускаешь руки и забываешь, для чего ты в команде.

У меня были игроки, которые не хотели бороться за место в составе. Они меняли клуб, но – самое интересное – в новом тоже не играли.

Когда «Атлетико» играл с «Рубином», я приехал в мадридский отель, мы поговорили с Курбаном Бекиевичем, посмеялись. И он предложил: если есть возможность, то с удовольствием возьмет себе Дениса. Я спросил у сына: «Поедешь?» Ответ: «Нет». Все, тема закрыта.

Кстати, буквально месяц назад такой же интерес был от «Зенита». Но и здесь до переговоров не дошло», – сказал Черышев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Матч ТВ»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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