«Локомотив» интересуется Хатемом Бен Арфа

Хавбек «ПСЖ» Хатем Бен Арфа хочет перейти в другой клуб. В текущем сезоне француз ни разу не вышел на поле.

Как сообщает источник, в услугах 30-летнего полузащитника заинтересованы «Локомотив» и «Лестер». Сам футболист отдает предпочтение английскому клубу.

Ранее стало известно, что Бен Арфа требует от своей нынешней команды 10 млн евро за досрочное расторжение контракта. В эту сумму входит зарплата и бонусы, которые он должен был получить до июня 2018 года, пока не истечет его соглашение.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер телекомментатора Ромен Коллет-Година