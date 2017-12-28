«Локомотив» интересуется Хатемом Бен Арфа

Автор: Юлия Древова 0

Хатем Бен-Арфа

Хавбек «ПСЖ» Хатем Бен Арфа хочет перейти в другой клуб. В текущем сезоне француз ни разу не вышел на поле.

Как сообщает источник, в услугах 30-летнего полузащитника заинтересованы «Локомотив» и «Лестер». Сам футболист отдает предпочтение английскому клубу.

Ранее стало известно, что Бен Арфа требует от своей нынешней команды 10 млн евро за досрочное расторжение контракта. В эту сумму входит зарплата и бонусы, которые он должен был получить до июня 2018 года, пока не истечет его соглашение.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер телекомментатора Ромен Коллет-Година

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