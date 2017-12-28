Винченцо Монтелла станет главным тренером «Севильи»

Экс-наставник «Милана» Винченцо Монтелла возглавит испанскую «Севилью». Клуб объявил о достижении принципиальной договоренности с 43-летним итальянским тренером. Он сменит Эдуардо Бериццо.

29 декабря Монтелла должен официально расторгнуть свой контракт с «россонери» и вылететь в Севилью, чтобы заключить соглашение со своей новой командой. Отмечается, что оно будет рассчитано до июня 2019 года. В субботу специалист проведет свою первую тренировку.

Напомним, Монтелла ушел из «Милана» в ноябре. Его пост занял Дженнаро Гаттузо.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Севилья»