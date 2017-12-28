Фабио Капелло не будет продлевать контракт с «Цзянсу Сунин»

Главный тренер китайского «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло принял решение покинуть клуб по истечении срока контракта. Напомним, действующее соглашение итальянца рассчитано до конца 2018 года.

«Я говорил с президентом. Я уважаю свой контракт, но не буду его продлевать», — рассказал Капелло.

Напомним, что под руководством 71-летнего специалиста в прошлом сезоне клуб сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Китая, заняв 12-е место.

С 2012 по 2015 год Капелло тренировал сборную России. Тогда национальная команда впервые с 2002 года пробилась в финальную стадию чемпионата мира, попав на мундиаль в Бразилии в 2014 году. Однако там не смогла выйти из группы, заняв 3-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal