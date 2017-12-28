Владимир Быстров может стать игроком «Кайрата»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров может продолжить карьеру в Казахстане. Хавбек ведет переговоры с алма-атинским клубом «Кайрат».

Руководство команды отмечает, что первоочередной целью сейчас является покупка центрального нападающего, поэтому кандидатура Быстрова не будет в приоритете в зимнее трансферного окна. Вероятность его трансфера оценивают в 50%. В переговорах принимает участие владелец клуба Кайрат Боранбаев.

Напомним, что 33-летний полузащитник в настоящее время выступает за «Тосно». В текущем сезоне РФПЛ он отыграл всего три матча, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Казинформ