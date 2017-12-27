«Челси» нацелился на Артуро Видаля

Автор: Юлия Древова 0

Видаль

Лондонский «Челси» намерен приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля. В этом трансфере заинтересован главный тренер команды Антонио Конте.

Как сообщает источник, Конте лично разговаривал с чилийским футболистом по телефону и предлагал ему начать официальные переговоры. Английский клуб готов предложить хавбеку контрактное соглашение на четыре года и зарплату в размере 15 млн евро в год.

Напомним, что Видаль уже выступал под руководством Конте в туринском «Ювентусе».

В текущем сезоне Бундеслиги хавбек отыграл 14 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: La Cuarta 

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