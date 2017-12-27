Елена Еленцева стала новым президентом ФК «Торпедо»

Директора спорткомплекса им. Эдуарда Стрельцова Елену Еленцеву назначили на должность президента московского «Торпедо». Она сменила на этом посту Александра Тукманова.

«Вечером 26 декабря состоялось первое заседание Совета директоров обновленного состава, на котором был избран председатель совета директоров общества. Им стал Поселенов Павел Александрович.

Также на заседании было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента общества Тукманова Александра Вячеславовича с 27 декабря 2017 года и об избрании президентом АО ФК «Торпедо Москва» Еленцевой Елены Васильевны», — сообщает пресс-служба клуба.

Еленцева работала в некоммерческой организации «Спортивный фонд «Торпедо» с 2008 года и управляла принадлежащим ему спорткомплексом.

Напомним, что в сентябре 75,51% акций «Торпедо» выкупил концерн «Россиум». А с октября новым владельцем клуба стал «МКБ-капитал».

В текущем сезоне «Торпедо» выступает в ПФЛ (зона «Центр»), где после 17 туров занимает 3-е место с 29 набранными очками.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС