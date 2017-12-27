Тарас Михалик может покинуть «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик хочет досрочно разорвать соглашение с клубом. Действующий контракт 34-летнего украинского футболиста истекает летом 2018 года.

Как стало известно источнику, игрок хочет продолжить свою карьеру в США или Канаде, чтобы сменить обстановку. Кроме того, Тарас получил травму в декабре, поэтому не сможет помочь «железнодорожникам» ни в матчах РФПЛ, ни в Лиге Европы.

Напомним, в текущем сезоне Михалик отыграл в чемпионате России девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Arena