Александр Григорян: «Знаю, как победить «Спартак»

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился своими ожиданиями от Кубка России. Специалист заявил, что уже знает, как его команда будет справляться с действующим чемпионом России, если вдруг встретится с ним в полуфинале.

«По силам ли «Лучу» победить в этом турнире? Любая команда первого дивизиона может это сделать.

Секрет, как справиться со «Спартаком» на Дальнем Востоке? Он очень прост. Состояние, в котором прилетает команда, очень разное. Недавно кто-то из футболистов «Локомотива» в интервью говорил, что перелет в Хабаровск перенес абсолютно незаметно. Но скажу так: реакция у каждого организма индивидуальна. И 50 процентов игроков прилетает на Дальний Восток, как сонные мухи. Особенно это заметно в первые 30 минут матча. Отсюда и есть определенные наработки, как бодаться с такими командами. Кроме того, я хорошо знаю возможности команд РФПЛ, и в частности, «Спартака», — заявил Григорян.

Напомним, «Луч-Энергия» встретится с «Тосно» в 1/4 финала Кубка России 1 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс