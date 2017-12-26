Нголо Канте признали лучшим французским футболистом 2017 года

Автор: Юлия Древова 0

Канте

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте стал лучшим французским игроком года, который выступает за рубежом. Такого звания его удостоил France Football.

26-летний футболист уже получал эту награду в прошлом году. Тогда он опередил в опросе форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

В этот раз, набрав 90 очков, хавбек обошел в голосовании на пять пунктов нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Реала» Карима Бензема, который заработал 52 очка.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Канте отыграл за «синих» 17 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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