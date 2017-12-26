Яя Туре готов вернуться в сборную Кот-д′Ивуара

Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре принял решение возобновить свое выступление за сборную Кот-д′Ивуара. Об этом сообщил его агент Дмитрий Селюк.

«Яя Туре решил вернуться в национальную команду. Он хочет выиграть еще один трофей вместе со «слонами Кот-д′Ивуара», — написал Селюк в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что ивуарийский полузащитник объявил о своем уходе из сборной в сентябре 2016 года. Туре провел за нее 97 матчей и забил 19 голов. В 2015 году 34-летний футболист стал в составе «слонов» обладателем Кубка африканских наций.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Дмитрия Селюка