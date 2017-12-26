Защитник «Лацио» Стефан де Врей заинтересовал «Ливерпуль»

Автор: Владимир Шевелев 0

Стефан де Врей

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может перебраться на Туманный Альбион во время январского трансферного окна. В услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что де Врей не намерен продлевать контракт, истекающий летом следующего года. Если ранее руководство «Лацио» пыталось удержать игрока, то теперь готово отпустить в январе, но при условии, что получит выгодное предложение.

Римляне оценивают де Врея в  25-30 миллионов евро, в то время как агенты защитника пытались скинуть цену до 15-20 млн. В услугах футболиста также заинтересована «Барселона».

В текущем сезоне Стефан де Врей провел за «Лацио» 16 матчей в Серии А и забил три мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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