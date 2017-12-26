Защитник «Лацио» Стефан де Врей заинтересовал «Ливерпуль»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может перебраться на Туманный Альбион во время январского трансферного окна. В услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что де Врей не намерен продлевать контракт, истекающий летом следующего года. Если ранее руководство «Лацио» пыталось удержать игрока, то теперь готово отпустить в январе, но при условии, что получит выгодное предложение.

Римляне оценивают де Врея в 25-30 миллионов евро, в то время как агенты защитника пытались скинуть цену до 15-20 млн. В услугах футболиста также заинтересована «Барселона».

В текущем сезоне Стефан де Врей провел за «Лацио» 16 матчей в Серии А и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»