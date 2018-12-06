Малком получил травму и выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу каталонской команды.

Бразильский футболист вышел в стартовом составе и отметился голом в конце первого тайма. На 88-й минуте Малком вынужден был покинуть поле из-за повреждения.

Форвард вывихнул правую лодыжку. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование, а сроки его возвращения в строй на данный момент неизвестны. В этом сезоне 21-летний игрок сыграл за «Барселону» девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

В настоящее время в лазарете «Барселоны» уже находятся Луис Суарес, Артуро Видаль, Рафинья, Самуэль Юмтити, Артур и Серхи Роберто.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»