Дик Адвокат возглавил «Спарту» из Роттердама

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат покинул пост после товарищеского матча с Румынией (3:0) 14 ноября. Опытный специалист возглавил «Спарту» из Роттердама.

Экс-наставник «Зенита» и сборной России займет место главного тренера после зимнего перерыва. Помогать ему будут Фред Грим и Кор Пот. Контракт рассчитан до окончания сезона.

«Спарта» из Роттердама занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице голландской Эредивизии, набрав 11 очков в 17 матчах. Отметив, что будучи игроком, Адвокат провел два сезона за нидерландских «гладиаторов».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Спарты»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»