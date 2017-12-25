Дик Адвокат возглавил «Спарту» из Роттердама

Автор: Владимир Шевелев 0

Дик Адвокат

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат покинул пост после товарищеского матча с Румынией (3:0) 14 ноября. Опытный специалист возглавил «Спарту» из Роттердама.

Экс-наставник «Зенита» и сборной России займет место главного тренера после зимнего перерыва. Помогать ему будут Фред Грим и Кор Пот. Контракт рассчитан до окончания сезона.

«Спарта» из Роттердама занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице голландской Эредивизии, набрав 11 очков в 17 матчах. Отметив, что будучи игроком, Адвокат провел два сезона за нидерландских «гладиаторов».

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Спарты» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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