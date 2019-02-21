Ольга Голодец: «При составлении календаря РПЛ выберут максимально комфортное время проведения матчей»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец анонсировала изменения в календаре премьер-лиги. Данные изменения будут применены в следующем сезоне.

«Мы видим интерес к футболу, он выражается, прежде всего, в цифрах посещаемости матчей российского чемпионата, которые прошли уже после чемпионата мира. Посещаемость выросла на 30 процентов, это огромная цифра. Футбол должен быть интересным и зрелищным, в том числе и для похода всей семьей.

Я обратилась к представителям Российской премьер-лиги, чтобы более внимательно был составлен календарь на следующий сезон. Когда часть игр у нас пришлась на зимнее время, и даже была игра, которая не состоялась из-за погодных условий, — это, конечно, очень серьезная ошибка специалистов от спорта.

Коллеги обещали, что при составлении календаря будут внесены поправки, чтобы максимально сместить на комфортное время проведение матчей чемпионата России. Это важно для болельщиков, поскольку они хотят приходить на стадион вне зависимости от лиги, в которой играет команда. Хочется, чтобы условия для болельщиков были максимально комфортными», — сказала Голодец.

Матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» должен был пройти 1 декабря в Оренбурге, но его перенесли из-за сильного мороза.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС