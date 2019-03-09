Руководство «Барселоны» планирует подписать новый контракт с Лионелем Месси.

«Барселона» хочет продлить контракт с Месси до 2023 года. Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года, отступные – 700 миллионов евро.

Президент каталонцев Жозе Бартомеу и совет директоров уверены в том, что Месси останется в клубе до истечения срока контракта.

В 2021 году пройдут очередные выборы президента «Барселоны». В клубе хотят продлить контракт с Месси до 2022 или даже 2023 года, чтобы сохранить игрока вне зависимости от того, кто будет руководить командой.

Цель каталонцев – продлить контракт с Месси в сезоне-2019/20. В течение года представители клуба свяжутся с отцом и агентом Месси – Хорхе.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo