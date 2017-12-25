«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Джастина Клюйверта

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке нападающего «Аякса» Джастина Клюйверта. Об этом сообщает Daily Mail.

Скауты «красных дьяволов» следят за 18-летним голландским форвардом уже больше года. Теперь руководство клуба готово сделать предложение его нынешнему клубу.

В текущем сезоне футболист забил пять мячей и отдал две голевые передачи в 14 матчах Высшей лиги Голландии.

Помимо Клюйверта, «МЮ» собирается подписать 17-летнего защитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, который отыграл в Чемпионшипе 23 матча и отметился тремя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail