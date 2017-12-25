Пьер-Эмерик Обамеянг не исключает свой трансфер в «Атлетико»

Автор: Юлия Древова 0

Обамеянг

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на слухи о своем возможном переходе в мадридский «Атлетико». Напомним, ранее стало известно, что 28-летний габонец не продлевал свое контрактное соглашение с немецким клубом. 

«Всем известно, что они ищут игроков по всему миру. Я думаю, что Гризманн может уйти. Что касается возможного перехода в «Атлетико», то все может случиться, все может быть», – заявил Обамеянг.

В текущем сезоне нападающий отыграл в Бундеслиге 15 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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