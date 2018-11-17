Леандро Паредес согласен перейти в «Милан»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Леандро Паредес

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может оказаться в «Милане». Аргентинец согласился на переход в миланский клуб. 

Спортивный директор россонери Леонардо и директор департамента стратегического развития клуба Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса, и аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Итальянский клуб может начать переговоры с «Зенитом» в январе.

Паредес уже неоднократно был близок к трансферу и раньше. Проблема в финансах. «Милан» уже вложил 35 миллионов евро в покупку Лукаса Пакеты у «Фламенго», а «Зенит» просит за Паредеса 30 миллионов, что делает сделку в январе крайне сложной из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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