Леандро Паредес согласен перейти в «Милан»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может оказаться в «Милане». Аргентинец согласился на переход в миланский клуб.

Спортивный директор россонери Леонардо и директор департамента стратегического развития клуба Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса, и аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Итальянский клуб может начать переговоры с «Зенитом» в январе.

Паредес уже неоднократно был близок к трансферу и раньше. Проблема в финансах. «Милан» уже вложил 35 миллионов евро в покупку Лукаса Пакеты у «Фламенго», а «Зенит» просит за Паредеса 30 миллионов, что делает сделку в январе крайне сложной из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato