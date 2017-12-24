Московский «Спартак» сыграет с ЦСКА в Испании

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 3 тур. «Спартак» — «Севилья» — 5:1. Москва. «Открытие Арена». 17 октября 2017 г.

Стали известны соперники московского «Спартака» по сбору в Марбелье. Тренировки в Испании начнутся в конце января 2018 года.

Красно-белым будут противостоять софийский ЦСКА (31 января), «Хэбэй Чайна Форчун» (3 февраля) пражская «Спарта» (7 февраля).

Сбор «Спартака» в Испании пройдет с 25 января по 7 февраля. Перед этим москвичи с 9 по 22 января проведут сбор в ОАЭ.

В текущем сезоне РФПЛ красно-белые делят с «Зенитом» второе место, набрав 37 очков после 20 туров, и отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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