Московский «Спартак» сыграет с ЦСКА в Испании

Стали известны соперники московского «Спартака» по сбору в Марбелье. Тренировки в Испании начнутся в конце января 2018 года.

Красно-белым будут противостоять софийский ЦСКА (31 января), «Хэбэй Чайна Форчун» (3 февраля) пражская «Спарта» (7 февраля).

Сбор «Спартака» в Испании пройдет с 25 января по 7 февраля. Перед этим москвичи с 9 по 22 января проведут сбор в ОАЭ.

В текущем сезоне РФПЛ красно-белые делят с «Зенитом» второе место, набрав 37 очков после 20 туров, и отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»